Roma-Chievo, le pagelle: Nainggolan immarcabile, Pellegrini da manuale

di Alessandro Angeloni

Dzeko superstar, Schick in continua crescita. El Shaarawy è intenso, stavolta anche con (bel) gol. ALISSON 7,5 Reattivo su qualche uscita bassa, poderoso sul rigore di Inglese. Una presenza pesante tra i pali e non. PERES 6,5 Si esibisce in un paio di ottime diagonali difensive, un genere che poco gli appartiene. Attraversa un buon momento di forma. Prova a volare anche quando deve portare su il pallone. FAZIO 7 L’anticipo è il suo forte, di testa pure è ok (prede anche un palo). Prestazione positiva,...

© RIPRODUZIONE RISERVATA

