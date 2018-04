Roma, concetrazione in vista della Lazio: Under tornerà titolare, Schick cerca la conferma

di Gianluca Lengua

Non è facile tenere a bada gli animi dopo aver conquistato la semifinale di Champions League dopo 34 anni. Eppure Di Francesco ci sta riuscendo: questa mattina ha fissato la seduta d’allenamento alle 11; ha gettato le basi tattiche per affrontare la Lazio; e ha organizzato una partita contro la Primavera. Niente di strano, se non fosse che durante gli allenamenti non è volata una mosca, tutti hanno svolto la seduta con estrema concentrazione come se nulla fosse accaduto. D’altronde domenica sera c’è in ballo la Champions League 2018/19 a cui la Roma deve e vuole partecipare a tutti i costi, per non perdere il posto tra le big d’Europa. A proposito: Dzeko, De Rossi e Kolarov sono entrati nella formazione top 11 della settimana stabilita dall’UEFA e, dati alla mano, Di Francesco è il quarto allenatore debuttante a raggiungere la semifinale di Champions (prima di lui Guardiola, Luis Enrique e Vilanova, tutti con il Barcellona). Per la precisione va evidenziato che anche Di Matteo con il Chelsea in semifinale ci è arrivato da debuttante, ma subentrò a Grant al ritorno degli ottavi.

Tornando al derby, non recupererà Perotti che questa mattina ha svolto allenamento differenziato per via della lesione al polpaccio, mentre il resto della squadra è a disposizione. Contro la Lazio, Under giocherà titolare e Pellegrini proverà a strappare una maglia a centrocampo. La prestazione di Schick con il blaugrana non è dispiaciuta a Eusebio che potrebbe dargli una nuova chance. Oggi torna a twittare Strootman dopo il post cancellato ieri sera in favore della Juventus: l’olandese ha annunciato che diventerà papà, la compagna Thara è in dolce attesa di una bambina.

