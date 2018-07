Roma, contro il Tottenham fuori El Shaarawy e Karsdorp: Kluivert osservato speciale

di Gianluca Lengua

Karsdorp ed El Shaarawy non saranno a disposizione della partita contro il Tottenham che si giocherà questa sera alla 19.05 (alle ore 4.05 italiane, in diretta tv su Sky Sport) all'SDCCU Stadium Di San Diego. L’olandese desta qualche preoccupazione per via di alcuni problemi muscolari che ne ritardano l’inserimento in formazione.



Il Faraone, invece, ha un fastidio all’anca che lo costringerà a restare in tribuna nel match contro gli inglesi. Nell’allenamento che ha preceduto la partita, Di Francesco ha focalizzato l’attenzione sugli aspetti tattici perfezionando la manovra per arrivare al gol.



Grande attenzione a Kluivert che si è fermato qualche minuto alla fine della seduta a provare lanci e inserimenti. Istanti di paura per Under che è rimasto a terra dopo un contrasto, solo una contusione al costato che non gli ha impedito di provare calci d’angolo e rigori a fine allenamento. Nel pomeriggio è previsto l’arrivo di Fazio, Kolarov e il nuovo acquisto Olsen.

