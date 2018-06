Roma, Coric, Cristante e Kluivert: la giovane età della ragione

di Alessandro Angeloni

Classe 1995, Bryan Cristate; classe 1997 Ante Coric; classe 1999 Justin Kluivert. Tre giocatori, media anni: 21. Media che si alza se aggiungiamo il quarto neo arrivato nella capitale, ovvero Iván Marcano, che di anni ne ha 30. La domanda - lecita - che la Roma giallorossa si pone è: ma questi ragazzini basteranno a portare la Roma alla vittoria? Impossibile dare una risposta, si può rispondere sì o no, e in entrambi i casi senza alcune certezza. E comunque per segnare un vincente percorso teorico, bisogna aspettare...

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO