Roma, Cristante avverte: «Occhio al Papu Gomez. L'Atalanta ha già il ritmo gara»

di Gianluca Lengua

Bryan Cristante si prepara all’esordio all’Olimpico contro l’Atalanta, sua ex squadra con cui ha giocato per due anni (lunedì ore 20.30). Dopo una stagione che lo incoronato tra i migliori centrocampisti d’Italia, il ventitreenne è stato prelevato dal ds Monchi che lo ha portato in giallorosso per rafforzare il centrocampo orfano di Nainggolan: «Ho avuto la fortuna di entrare a far parte di un bel gruppo che dal primo giorno mi ha dato una mano per farmi ambientare. È stato molto facile, e adesso che iniziano le partite il mio inserimento con i compagni sarà ancora più veloce, più naturale. Siamo riusciti a vincere la prima partita ufficiale, la prima di campionato, ed è sempre importante. È bello partire con il piede giusto»,ha detto Cristante al Match Program del club giallorosso. Una rosa lunga messa a disposizione di Di Francesco («Vuole che si giochi molto la palla, pressione alta…Insomma il suo è un calcio moderno») che avrà l’arduo compito di trovare gli incastri giusti per mettere in atto il suo sistema di gioco: «La Roma può fare un grande campionato, come ha sempre fatto negli ultimi anni. Può e deve lottare per le prime posizioni. Dobbiamo solo pensare a continuare nel lavoro come stiamo facendo in questo periodo, giocare come abbiamo fatto domenica, mettendo tutto in campo. Se continuiamo su questa strada sicuramente potremmo toglierci delle belle soddisfazioni». Dopo il Torino, dunque, sotto con l’Atalanta, formazione da non sottovalutare anche se giovedì giocherà il ritorno dei play-off di Europa League contro Copenaghen (0-0 all'andata): «Il giocatore da tenere più sott’occhio è sicuramente il “Papu” Gomez. Lì davanti se sta bene può mettere in difficolta chiunque, certamente può fare la differenza. Atleticamente sicuramente hanno un bel po’ di partite sulle gambe, hanno già il ritmo gara. Hanno avuto il tempo di provare dei movimenti e di trovare quella affinità che si acquisisce mano a mano, giocando. Loro, avendo giocato qualche partita in più, sicuramente qualche vantaggio lo hanno».

