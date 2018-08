Roma, Cristante: «Saremo pronti all'inizio del campionato»

di Gianluca Lengua

«Abbiamo giocato sempre contro il Barcellona, loro mettono in difficoltà l'avversario. Quando siamo riusciti a trovare le distanze e a capire come muoverci al meglio siamo riusciti a metterli in difficoltà». È l’analisi di Bryan Cristante dopo il 4 a 2 rifilato al Barcellona dei giovani senza almeno 11 titolari. Il centrocampista acquistato a giugno è stato nominato migliore in campo e sta entrando sempre di più negli schemi di Di Francesco: «Con ogni allenatore e squadra c'è un gioco diverso. Bisogna trovare confidenza con i compagni e capire quello che chiede il mister. La squadra sta cominciando a conoscersi, i movimenti sono più fluidi e le cose stanno sicuramente migliorando. A inizio campionato saremo sicuramente pronti». L’ex Atalanta è stato autore della rete del 4 a 3: «È il risultato di quello che chiede Di Francesco, ossia l'inserimento dei centrocampisti e la ricerca del gol. Mi trovo bene mezzala, dobbiamo fare quello che chiede il mister».

