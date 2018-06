Roma, Monchi all'assalto: Cristante sì, Ziyech forse

di Stefano Carina

Dopo la parentesi spagnola, oggi Monchi torna a Roma. Tanti i temi sul tavolo: da Alisson a Ziyech, non dimenticando Kluivert Jr. e Cristante, il ds continua a lavorare a fari spenti. Ma se sul portiere, al momento, dopo aver offerto l’adeguamento contrattuale (3,5 milioni a stagione più i diritti d’immagine) è divenuto un attore non protagonista (sono infatti Chelsea, Real ed eventualmente il Liverpool a dover fare il primo passo: i Blues per ora offrono 50 milioni, ritenuti non sufficienti), diverso è il...

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO