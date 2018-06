Roma, Cristante: «Venire alla Roma il mio obiettivo»

«Sono molto felice perché venire qui alla Roma era il mio obiettivo». Così il neo giallorosso Bryan Cristante. «C'era una forte e reciproca volontà da parte mia e del club di trovare un accordo e lo abbiamo trovato in pochissimo: sono sicuro che potrò fare del mio meglio e dare il mio contributo a questa squadra» ha spiegato il giocatore al sito della Roma. Soddisfatto per il colpo di mercato anche il ds Monchi: «Con l'acquisto di Bryan la Roma si è assicurata uno dei centrocampisti più promettenti del calcio italiano. Mi auguro che nel futuro diventi uno dei pilastri del club e della Nazionale».



Negli ultimi 18 mesi Cristante ha vestito la maglia dell'Atalanta, guadagnando anche la convocazione con la Nazionale maggiore dell'Italia. In particolare nella stagione 2017-18 con i nerazzurri è sceso in campo in 46 occasioni realizzando ben 12 reti. Cresciuto nel settore giovanile del Milan, Cristante ha fatto il suo debutto in rossonero in una gara di Champions League contro il Viktoria Plzen nel dicembre 2011 a soli 16 anni, esordendo poi in Serie A nel novembre 2013 in Chievo-Milan. Acquistato dal Benfica nell'estate del 2014, il centrocampista friulano è rimasto in Portogallo per un anno e mezzo totalizzando 20 presenze totali e conquistando un campionato e una coppa di lega. Dopo i prestiti al Palermo e al Pescara, dal gennaio 2017 Bryan è passato all'Atalanta dove è diventato presto un titolare della squadra di Gasperini. Dopo aver rappresentato l'Italia dall'U16 all'U21, Cristante ha esordito con la Nazionale maggiore il 6 ottobre del 2017 nella gara contro la Macedonia valida per le qualificazioni ai Mondiali, collezionando poi altre 4 presenze in azzurro, l'ultima il 4 giugno scorso nel pareggio contro l'Olanda.

© RIPRODUZIONE RISERVATA