Roma, Curve a 65 euro per la gara con il Liverpool all’Olimpico. Privilegiati gli abbonati

di Gianluca Lengua

Roma-Liverpool 2 maggio 2018: è caccia al biglietto. Sale la febbre nella Capitale per la semifinale di ritorno di Champions League, il club giallorosso ha diramato le modalità per l’acquisto dei tagliandi. La vendita comincerà oggi e sarà divisa in due fasi: la prima dalle ore 16.00 di venerdì 13, alle ore 23.59 di martedì 17 aprile 2018, la prevendita sarà riservata ai titolari dell’abbonamento a 3 gare di UCL per la stagione 17-18 e ai titolari dell’abbonamento di campionato per la stagione 17-18. I prezzi per gli abbonati sono 35 euro le curve, distinti a 50 le tribune 85 euro. La seconda fase è riservata alla vendita libera ed è quella che ha creato più polemiche tra i tifosi per via dei prezzi alle stelle: curve a 65 euro, distinti a 85, Tevere a 140 euro e Monte Mario a 160. La vendita comincerà alle ore 10.00 di mercoledì 18 aprile 2018. «Per chiunque adesso è importante avere il biglietto, dovremmo avere 10 Olimpici per far venire tutti. Favoriamo i nostri abbonati, ci sembra la cosa migliore», ha detto il responsabile ticketing della Roma Carlo Feliziani. Sulla gara d’andata: «Avremo circa 2500 biglietti a disposizione. Rispetto ad altri tipi di vendita ridurremo la prelazione a 3-4 giorni, le fasi saranno accorpate e cercheremo di favorire tutti il più possibile».

