Roma, da Coric a Zaniolo fino ai Pellegrini: ecco i giovani alla maturità

di Alessandro Angeloni

Tre partite di campionato, zero minuti per Ante Coric; zero minuti Luca Pellegrini; zero minuti Zaniolo; appena quarantacinque Lorenzo Pellegrini e un po’ di più, novantasette, Bryan Cristante, distribuiti in tre gare; infine Justin Kluivert che ha due presenze e sessantasette minuti nelle gambe. William Bianda? E’ da considerare un Primavera, per ora lasciamolo fuori. E’ chiaro che i ragazzi in questione non sono sullo stesso livello tra loro, visto che Cristante e Pellegrini in A ci hanno già giocato e sono...

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO