Roma, dall'Inghilterra: il Manchester United vuole Monchi

di Redazione Sport

Il Manchester United non ha praticamente effettuato movimenti nell'ultimo calciomercato e i dirigenti dei Red Devils sembrano intenzionati a cambiare profondamente i loro quadri dirigenziali. In particolare sarebbero alla ricerca di un nuovo direttore sportivo e l'indiscrezione del tabloid inglese The Indipendent riguarda Monchi. Sarebbe infatti lui il prescelto per ricoprire il ruolo di ds. Lo spagnolo è in cima alla lista, ma non mancano le alternative: Fabio Paratici della Juventus e Edwin van der Sar possibili rinforzi da integrare nei prossimi mesi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA