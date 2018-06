Roma, dalla Spagna: Alisson si avvicina al Chelsea

di Gianluca Lengua

«Non ho ricevuto nessuna offerta per Alisson». Con questa dichiarazione il direttore sportivo della Roma Monchi, ha messo di fatto all’asta il portiere brasiliano. Il nuovo attore che entra in scena si chiama Chelsea, secondo quanto riportato dal quotidiano Marca, il club inglese sarebbe pronto a pareggiare (o quantomeno avvicinarsi) alla richiesta della Roma di 70 milioni di euro per il cartellino del brasiliano, cifra che il Real Madrid non è intenzionato a sborsare. I Blancos, infatti, hanno messo sul tavolo “appena” 40 milioni, perché forti dell’accordo con l’estremo difensore sulla base di un contratto di 5 anni al triplo dello stipendio che attualmente percepisce in giallorosso (1,5 milioni). Il club di Florentino Perez vuole ovviamente rinforzare il reparto, ma non a qualsiasi cifra dato che in porta c’è Keylor Navas con cui il Real ha vinto negli ultimi anni e un giovane di ottime speranze che risponde al nome di Andriy Lunin. Il coltello dalla parte del manico adesso lo ha la Roma, forte di una seconda offerta che potrebbe far lievitare quella del Real, anche se Perez al momento non vuole sborsare i milioni che ha intenzione di spendere Abramovich. L’asta è aperta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA