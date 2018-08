Roma, De Rossi a Torino con la sua fascia da capitano: nessuna multa, per ora

Daniele De Rossi, come tutti i capitani del nostro campionato, ha ricevuto la lettera in cui la Lega calcio, con l'inizio della nuova stagione, ha chiesto di indossare la stessa fascia al braccio. Non più personalizzata, ma bianca con la scritta capitano in nero. A Torino, però, il centrocampista giallorosso ha ignorato la svolta obbligatoria imposta dalla Lega, a cui si è invece adeguato subito Belotti. De Rossi, di testa sua, ha messo quella rossa (del resto più visibile sulla maglia grigia della Roma), utilizzata spesso l'anno scorso. La scritta all'interno e non all'esterno (come quella della Lega): «Sei tu l’unica mia sposa, sei tu l’unico mio amor». Frase romantica che solo lui può leggere, C'è chi lo ha seguito, come Gomez, nel postiticpo Atalanta-Frosinone. Il rifiuto di De Rossi, per ora, non ha comunque determinato l'intervento della Lega: nessuna multa. Bisogna vedere se lunedì contro l'Atalanta il capitano giallorosso cambierà idea, adeguandosi al nuovo regolamento. Di sicuro in Champions metterà ancora quella personalizzata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA