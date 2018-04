Roma, De Rossi: «Fatto qualcosa di straordinario»

«Un trionfo, per la dimensione della Roma, per la nostra storia, è qualcosa di incredibile. Ma ora non dobbiamo pensare di aver fatto un miracolo, dobbiamo continuare a giocarci questa competizione per cercare di arrivare fino in fondo». Così Daniele De Rossi dopo il 3-0 al Barcellona che porta la Roma in semifinale di Champions. «È una della gioie più belle da quando sono qui» ha aggiunto il capitano giallorosso a Premium.



