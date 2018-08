Roma, De Rossi: «Giocheremo la Champions con umiltà. Il nostro girone è equilibrato»

di Gianluca Lengua

«Girone equilibrato, ma ci è capitata la squadra più forte del mondo». Lo ha detto Daniele De Rossi in ritiro con la squadra Milano commentando i sorteggi di Champions League che hanno visto la Roma estratta con Real Madrid, Cska Mosca e Viktoria Pilzen: «Il Real ha dimostrato di essere una delle migliori della storia, poi ci sono due squadre che conosciamo meno, ma ci daranno dei problemi. Dovremo vedere quando giocheremo a Mosca e in Repubblica Ceca. Anche la componente freddo sarà importante, ma credo che sia un girone alla nostra portata. Al Bernabeu ci abbiamo già giocato diverse volte, contro un avversario del genere poi sarà una grande emozione, una grande partita. Siamo due delle semifinaliste dello scorso anno, ci andiamo sapendo che sono favoriti ma faremo la nostra partita, così come non sottovaluteremo le altre due squadre», ha spiegato il centrocampista a Roma Tv.

La memoria corre ai quarti di finale di Champions League giocati la scorsa stagione contro il Barcellona che ha visto la Roma trionfare all’Olimpico qualificandosi alla semifinale: «Se fossi un allenatore o un dirigente di Cska o Viktoria Pilzen come esempio prenderei la Roma, che lo scorso anno era data per morta dopo il sorteggio. Invece le partite le devi giocare, il Qarabag ha pareggiato due volte con l'Atletico e noi ci abbiamo vinto di misura. Le partite non sono più come 15 anni fa dove facevi tre punti sicuri». L’aspettativa dei tifosi giallorsossi per la Roma è ormai aumentata: «Sono passati mesi dalla semifinale, sono cambiati dei giocatori. La stagione è ricominciata, è un ottimo ricordo, una cosa bellissima, molti c'erano e ci sono ancora, ma non possiamo ripartire da lì perché sarebbe un grande errore. Dobbiamo ripartire con grande umiltà, la stessa con cui abbiamo affrontato lo scorso anno Chelsea e Atletico. Se invece ci sentiremo bravi e giocheremo con CSKA e Viktoria da presuntuosi allora avremo grandi difficoltà».

