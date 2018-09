Roma, De Rossi: «Le cessioni sono fisiologiche, sono nel destino di questo club»

di Gianluca Lengua

«Le stagioni da sempre e per sempre saranno figlie del mercato che si fa pochi mesi prima. Il calcio funziona così. Da quando sono qui alla Roma è sempre stato così, non solo con questa proprietà. Si sono sempre venduti i migliori per poi comprare altri giocatori che dopo qualche anno sarebbero diventati forti come quelli che c’erano prima. La Roma si è sempre rigenerata nonostante le cessioni fisiologiche, sono nel destino di questa società. Anche l’anno scorso c’erano state delle cessioni importanti e poi abbiamo invece abbiamo raggiunto obiettivi che mai erano stati raggiunti». Lo ha detto Daniele De Rossi alla vigilia della partita di Champions League contro il Real Madrid.

