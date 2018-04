Roma, Defrel operato al ginocchio per una pulizia artroscopica

di Gianluca Lengua

Stagione da dimenticare per Defrel, l’attaccante arrivato a Roma su espresso desiderio di Di Francesco che avrebbe dovuto ricoprire il ruolo di vice Dzeko. Il realtà l’ex Sassuolo ha avuto uno scarso rendimento in stagione: 20 presenze e 644’ giocati per via dei numerosi infortuni che lo hanno fermato (due lesioni muscolari, un problema alla rotula e la distorsione alla caviglia). Due giorni fa è stato sottoposto a un nuovo intervento (già programmato da tempo) di pulizia artroscopica al ginocchio sinistro presso la clinica Villa Stuart. Dato l’infortunio alla caviglia sinistra di cinque giorni fa, i medici del club hanno deciso di anticipare la pulizia perché i tempi di recupero coincidevano con quelli previsti dalla distorsione alla caviglia. Il club assicura che la stagione di Gregoire non è finita nonostante manchino appena 7 partite e meno di un mese allo sciogliete le righe.

