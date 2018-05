Roma, Di Francesco:«â€‹I ragazzi hanno fatto qualcosa di straordinario. Abbiamo giocato la partita quasi perfetta»

di Redazione Sport

«Quando si passa attraverso gli errori non ci sono rimpianti. Non dimentichiamo che io ero alla prima esperienza in Champions e la Roma non abituata a questi match. Sono arrabbiato e deluso perché dovevamo crederci di più. I ragazzi però hanno fatto qualcosa di straordinario»: così il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, a Premium. «Abbiamo fatto quasi la gara perfetta, quella che non abbiamo fatto a Liverpool, dove in 45' abbiamo rovinato il lavoro fatto in precedenza. Ora è importante tornare in Champions, possiamo competere in questa competizione nonostante i tanti ragazzi giovani. Io però non mi accontento, dobbiamo fare di più. Io devo far capire ai miei ragazzi che non bisogna mollare, che anche all'ottantesimo bisogna crederci. Non serve recriminare sugli errori arbitrali - aggiunge il tecnico - Certo, il rigore e l'espulsione a 20' dalla fine poteva cambiare la gara».

