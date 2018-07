Di Francesco: «Abbiamo una rosa ampia, stiamo facendo valutazioni»

di Gianluca Lengua

«Attualmente abbiamo una rosa molto ampia, è il momento di fare scelte importanti e sto facendo tantissime valutazioni», lo ha detto Eusebio Di Francesco dopo il 9 a 0 rifilato al Latina. Il tecnico giallorosso è rimasto soddisfatto della prima amichevole stagionale, ma ammette che andranno fatte delle scelte entro la fine del mercato: «Monchi ha parlato tantissimo di mercato e penso sia la persona più giusta per poterne parlare. Ha detto benissimo che si guarda sempre attorno, sotto tutti i punti di vista, sia in entrata sia in uscita, siamo costantemente in contatto per fare delle valutazioni». Sulla partita, Di Francesco è rimasto soddisfatto della prestazione di squadra: «C’è stato il desiderio di andare a far gol e di verticalizzare, cercando di palleggiare e non buttare la palla e di andare a fare gol come volevo. Questo è quello su cui abbiamo lavorato tantissimo in questi giorni e dovremo continuare. Il fatto di avere tanti giocatori della rosa a disposizione mi permette di lavorare sicuramente meglio». Schick ha impressionato con la tripletta che ha confermato gli ottimi allenamenti della settimana: «L’anno scorso lui non ha fatto la preparazione e non ha avuto il tempo né di conoscere l’ambiente, né di trovare una condizione migliore. In questo momento lo vedo voglioso e determinato, ancora deve migliorare determinati movimenti, ma ha la qualità di sapersi muovere per tutto l’attacco così come Dzeko». Chiusura su Florenzi e i cori di contestazione della Curva per via della lunga trattativa per il rinnovo: «Ho visto situazioni in questi giorni positive per il rinnovo, sono avanti con la società e questa è l’impressione che ho avvertito e che mi ha detto il ragazzo».

