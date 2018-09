Roma, Pastore si blocca. Problemi anche per Schick

di Gianluca Lengua

Se la sosta per le nazionali doveva servire a schiarire le idee a Eusebio Di Francesco, allora si può affermare con convinzione che il tecnico esce dallo stop forzato del campionato ancora più confuso di prima. Al fischio finale della partita persa per 2 a 1 contro il Milan, i calciatori giallorossi infortunati erano Florenzi (distorsione al ginocchio), Perotti (distorsione alla caviglia) e Mirante (dolore cervicale); oggi, invece, la situazione appare per certi versi peggiore: Alessandro è in via di guarigione ma continua...

