Roma, parola alla difesa: il quartetto titolare non si cambia

Non c’è più Alisson (già 3 clean sheet nei primi 3 match di Premier), ma lì dietro la Roma continua a dare garanzie a Di Francesco. Che, anche basandosi sul rendimento nella passata stagione, cercherà di limitare dunque il turnover in difesa. Eusebio si fida dei ricambi, ma proprio per l’avvicendamento obbligato del portiere, è intenzionato, almeno inizialmente, a offrire a Olsen una linea a 4 di riferimento, quella della prima partita ufficiale, domenica scorsa a Torino: Florenzi, Manolas, Fazio e Kolarov. Del resto è stato il quartetto più utilizzato l’anno scorso. E il reparto arretrato, grazie all’equilibrio di squadra, ha tenuto bene, risultando il secondo migliore in serie A. Solo la Juve ha preso meno gol (24) dei giallorossi (28).



