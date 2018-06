Roma-Di Francesco, avanti insieme fino al 2020

di Gianluca Lengua

Eusebio Di Francesco rinnova il contratto con la Roma fino al 2020. Il tecnico giallorosso ha prolungato di un anno il suo accordo con il club giallorosso (scadenza 2019), dopo una stagione ai massimi livelli in cui ha conquistato la semifinale di Champions League e il terzo posto in campionato. Il tecnico abruzzese è arrivato a Trigoria il 12 giugno del 2017 dopo l'addio di Luciano Spalletti, nella sua prima annata sulla panchina giallorossa, il tecnico ha collezionato 51 panchine, con un bilancio di 29 vittorie, 10 pareggi e 12 sconfitte, raggiungendo il terzo posto in campionato e una storica semifinale in Champions League. «Sono estremamente felice di poter continuare a vivere questa avventura con la Roma e i nostri tifosi. La fiducia che ho avvertito da parte del presidente e dei dirigenti mi ha reso orgoglioso, spero di ripagarla con una stagione ancor più entusiasmante di quella precedente», sono le dichiarazioni dell’allenatore al sito ufficiale del club. Il prolungamento del contratto è stato commentato anche la presidente James Pallotta: «La scorsa estate, quando abbiamo ingaggiato Eusebio, dichiarai che eravamo in cerca di un allenatore in grado di ottenere il massimo dalla nostra squadra e allo stesso tempo di far crescere i nostri giovani talenti. Credo che il mister sia riuscito a ottenere entrambi i risultati alla sua prima stagione sulla nostra panchina. Per noi è importante mantenere la continuità e la stabilità che Eusebio apporta al progetto. Il rinnovo del contratto che ha firmato oggi è il segno di quanto crediamo nelle sue capacità di far crescere sempre di più la Roma». Infine la parola passa al direttore sportivo Monchi: «Questo accordo dimostra ancora una volta l’enorme fiducia che abbiamo sempre riposto nei confronti di mister Di Francesco. Siamo sicuri che insieme coltiveremo nuovi sogni e centreremo i nostri obiettivi».









