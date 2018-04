Roma, Di Francesco: «Essere a Barcellona è un grande orgoglio. Vogliamo continuare a sognare»

di Gianluca Lengua

Eusebio Di Francesco è pronto a giocare la partita più importante della sua carriera. Il tecnico è rimasto abbottonato sulla formazione che scenderà in campo al Camp Nou, ma trova che fermare il Barcellona sia un’impresa impossibile: « La spensieratezza deve far parte di questa squadra, bisogna osare di più ma non pensare "come va, va”. Siamo qui con umiltà per sfidare una squadra abituata a queste gara. Vogliamo fare qualcosa di straordinario ed è giusto avere un pensiero positivo sapendo di affrontare la squadra più forte al mondo. È un orgoglio vogliamo continuare a sognare». Ecco le parole del tecnico.



Il Barcellona. «Se la Roma sta ai quarti qualcosa avrà dimostrato. È giusto ci sia rispetto per noi. Loro hanno grande mentalità, dobbiamo fare una partita che non ci tolga nulla dalla nostra identità. Loro hanno grande precisione sotto porta e grande qualità. Dobbiamo dargli poche occasioni».



Nainggolan. «Loro sono abbastanza forti e non hanno bisogno di vantaggi su chi giocherà. Nainggolan è importante, oggi farà il provino. Ad oggi la possibilità è al 50%. Abbiamo recuperato anche Pellegrini. Sono tutti sull’attenti, nessuno è sicuro del posto e in tanti saranno protagonisti. Non è importante chi scenderà in campo, giocherà la Roma, dobbiamo giocare di squadra».



Suarez. «Speriamo continui a non segnare. È un caso, guardando i filmati in questi giorni dico che ha grande qualità. Avere uno così è fondamentale anche quando non segna».



L’importanza del gol. «Il Barcellona in casa in Champions ha preso solo un gol. Nonostante siano sempre alti hanno subito pochissimo. Dobbiamo essere propositivi sperando di fargli male. Dobbiamo guardare avanti con ottimismo, abbiamo conquistato questa chance tutti insieme».



Totti come Iniesta. «Sono innamorato di Iniesta, ma Totti è più attaccante. Entrambi hanno fatto la storia del club e in questo sono simili, in mezzo al campo sono totalmente differenti».



Defrel. «Magari non gioca nessuno dei due, può anche essere. Sono caratteristiche differenti. Defrel è meno in condizione ma può essere importante anche a partita in corso. El Shaarawy può reggere meglio i 90 minuti. Cambia il modo di cercare la palla, sarà il mio modo di pensare la partita a determinare la scelta».



Punto debole del Barcellona. «Quello della Roma, con le dovute proporzioni. Se sei bravo a uscire dalla prima pressione puoi procurargli difficoltà importanti. Lottano molto sul pallone, non sono mai morti e accettano l’1 contro 1 a centrocampo. Dobbiamo essere bravi a vincere molti duelli».



Le italiane male in Champions. «Erano troppo forti le altre, sinceramente credo che la Juve abbia fatto bene perché è spesso arrivata a risultati importanti. Ora stiamo crescendo, nel campionato inglese o spagnolo ci sono giocatori più forti, noi dobbiamo lavorare sulla parte tattica e sul discorso di squadra. Poi ci sono squadre come City e Barcellona che uniscono i grandi giocatori ad una grande tattica e questo fa la differenza».



Alisson. «È un ottimo portiere, spero lo dimostri, ma ter Stegen non è da meno, ha risolto tante partite importanti. È uno dei migliori in Europa».



La spensieratezza. «Oggi dico questo, magari domani parlerò di altro. Il Barça porta ad abbassarti, lo dico oggi e lo dicono i numeri. Ma se lo fanno dieci volte, domani dobbiamo farlo 7. La spensieratezza deve far parte di questa squadra, bisogna osare di più ma non pensare "come va, va". Non mi piace ragionare in questo modo, preparo la partita per essere competitivo».



Cambio modulo. «Non penso che il mio atteggiamento cambierà le carte in tavola. Guardando la gara con il Siviglia, l'ideale sarebbe un 4-2-3-1, ma non c'era Messi campo fino al 60’. Non penso ad un 4-4-2, non sono abituato ad improvvisare e punto a creare una mentalità, sarebbe un segnale di debolezza. Magari posso usare un esterno più difensivo, ma mantenendo sempre la stessa identità di gioco».

