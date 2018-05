Roma, Di Francesco: «Battaglia a Cagliari. Andiamo in Champions e non smantelliamo»

di Gianluca Lengua

L’adrenalina Liverpool è calata, adesso a Trigoria l’obiettivo primario è qualificarsi alla prossima edizione della Champions League. Per accedervi matematicamente basterà fare sei punti nelle prossime tre partite: «Quello che mi preoccupa è fare le scelte giuste e di trovare la squadra che abbia le gambe e la testa per lottare con chi si deve salvare», ha detto Eusebio Di Francesco in vista della gara contro il Cagliari. Sul futuro ha tagliato corto: «Al momento opportuno parlerò con il club, ma sono voglioso di voler continuare il mio lavoro. Smantellare la squadra? Bisogna dare continuità, ma non conosco i desideri dei singoli giocatori». Ecco le parole dell’allenatore in conferenza stampa.



Le reazioni post Champions. «La sfida con il Liverpool è stata impegnativa, abbiamo giocatori affaticati, le valutazioni le faremo tra oggi e domani. Perotti, Defrel, Karsdorp e Strootman non ci saranno».



Il Cagliari. «Il grande desiderio del Cagliari di fare risultato, è stato sempre campo ostico per la Roma. Sarà una partita durissima, ci aspettiamo una vera battaglia. Ci metteremo grande determinazione».



Il futuro. «Le esternazioni della società sono in linea con il percorso fatto fino ad ora. Le parole sono un copia e incolla, sia da parte mia che del club. Vogliamo crescere e fare un discorso di mentalità e costruttivo. Penso che questo sia importante nel nostro ambiente. Per quanto riguarda il contratto, al momento opportuno ci sederemo e sono voglioso di voler continuare il nostro lavoro. L’obiettivo primario, però, è quello di arrivare in Champions League».



Smantellare squadra. «Quando si fa qualcosa di positivo è giusto dare continuità ad un percorso senza smantellare. Non posso conoscere il desiderio dei calciatori, ma la base di tutto è arrivare in Champions».



Maggiore personalità. «Più che personalità, senso di appartenenza. Per credere alla qualificazione ci è mancato qualcosa, ma è stato bello vedere la voglia della gente di raggiungere l’obiettivo. Nella squadra deve nascere questo senso di appartenenza».



Qualificazione alla prossima Champions. «Dobbiamo ragionare sui sei punti, ma soprattutto sui tre di Cagliari. Quello che mi preoccupa è fare le scelte giuste e di trovare la squadra che abbia le gambe e la testa per lottare con chi si deve salvare e io conosco la testa di chi lotta per salvarsi perché ci sono passato col Sassuolo. Delle percentuali non mi interessa, possono qualificarsi Lazio o Inter. L’importante è che noi ci arriveremo per primi».



El Shaarawy. «Va valutato perché ha speso tanto. Nelle ultime gare ha fatto bene e dovrò valutarlo tra oggi e domani».



De Rossi e Gonalons insieme in campo. «Sì, dipende cosa vuoi dai giocatori e come imposti la partita. Gonalons ha caratteristiche diverse da Daniele, può essere una soluzione valida».



Dove bisogna migliorare. «Mi è piaciuta la capacità di saper lavorare con gli stessi principi, anche cambiando sistema di gioco che già dato tante soddisfazioni. In altri casi ci ha fatto pensare a soluzioni differenti. Sia in Europa che in campionato mi sono reso di tante cose che non sto qui a dirvi, dal punto di vista del sistema di gioco con cui potremo avere tanti vantaggi in futuro. Il modulo si fa anche in base alla squadra che si va ad affrontare e al palleggio che hanno. Ci sono tanti spunti interessanti che ci ha dato questo campionato, che ha fatto crescere questa squadra. Quello che mi piace adesso è che la squadra ha il desiderio di fare la partita sempre, non è passiva, è questo quello che voglio. Il mio intento è avere una squadra che faccia e che non aspetti».

