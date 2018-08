Roma, due terzi di nobiltà: mediana e attacco da effetti speciali

di Ugo Trani

Aspettando Nzonzi (oggi in gruppo) e insistendo sul 4-3-3 che rimane il sistema di gioco di riferimento, Di Francesco calibra la nuova Roma. Obiettivo: farla diventare più competitiva di quanto lo è stata nella stagione scorsa, soprattutto in campionato dove non ha avuto la continuità di prestazioni e risultati mostrata in Champions. E, per capire come procederà da Torino in avanti, basta andare a vedere gli interventi in corsa decisi nella sfida contro i granata. Prima correzione: in mezzo al campo. Seconda e terza: in attacco. Il suo piano non è inedito. Ha spesso scelto cosi, anche l’anno scorso. E si è comportato allo stesso modo da tecnico del Sassuolo. Modifiche che ormai, nella sua carriera, ripete e aggiorna, alternando gli interni e ancora di più gli esterni. Cambia davanti. Mai dietro, se non quando è in emergenza (infortuni o espulsioni).



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO