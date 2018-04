Roma-Fiorentina: dalle 18 La Diretta Nainggolan in campo, confermato Peres

Va in scena all'Olimpico una delle partite più importanti della 31esima giornata di Serie A, la sfida tra Roma e Fiorentina: i giallorossi vogliono la vittoria per dimenticare Barcellona e consolidare il terzo posto in classifica, i viola per continuare la rimonta e provare ad agguantare una posizione che valga l'Europa League il prossimo anno, un sogno fino a poche settimane fa del tutto insperato.



LE FORMAZIONI:

ROMA: Alisson, Bruno Peres, Manolas, Fazio, Juan Jesus, Nainggolan, Gonalons, Strootman, Defrel, Dzeko, El Shaarawy

FIORENTINA: Sportiello, Laurini, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi, Benassi, Dabo, Veretout, Saponara, Eyssenic, Simeone





