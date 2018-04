Roma, Di Francesco: «Ci vuole più cinismo sotto porta. Perotti e Under sono out»

di Gianluca Lengua

«In sede di mercato le valutazioni vanno fatte a 360 gradi. I dati sono inconfitabili, dobbiamo migliorare il rapporto occasioni-gol fatti. Ci sono ancora tante partite importanti, a partire dal ritorno con il Barcellona in cui dobbiamo trovare maggiore cinismo sotto porta. Domani contro la Fiorentina oltre Under, non sarà convocato anche Perotti perché ha preso un brutto colpo al polpaccio durante la partita con il Barcellona. Defrel giocherà titolare. Nainggolan? Oggi farà un provino decisivo». Lo ha detto il tecnico della Roma Di Francesco alla vigilia della partita contro la Fiorentina.

