Roma, Di Francesco concede 24 ore di stop. Giocatori divisi tra Las Vegas e Los Angeles

di Gianluca Lengua

I giocatori vanno in vacanza durante la tournée negli Stati Uniti: Eusebio Di Francesco ha concesso una giornata libera alla squadra dopo cinque giorni di allenamento e la partita contro il Tottenham persa 4 a 1. La ripresa è prevista per domani con una una doppia seduta, ma la squadra già si è organizzata: alcuni calciatori si trasferiranno a Las Vegas che dista poco più di un’ora di volo, alcuni andranno nella vicina Los Angeles, altri resteranno a San Diego e Dzeko si godrà il sole della California insieme con la moglie Amra Silajdžić e il figlio Dani. Insomma, il tecnico conosce i bisogni dei calciatori, 24 ore per staccare sono fondamentali in vista dell’impegno a Dallas contro il Barcellona (31 luglio) e quello a New York con il Real Madrid (7 agosto). Al termine del tour negli Stati Uniti, la squadra farà rientro a Trigoria e ci resterà fino all’inizio del campionato anche se il club è stato invitato a partecipare al Trofeo Ramon de Carranza a Cadice contro Siviglia e Betis che si giocherà l’11 e il 12 agosto, ma Di Francesco ha declinato l’invito perché preferisce lavorare nel centro tecnico senza distrazioni in vista della prima giornata di campionato.

