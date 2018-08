Roma, Di Francesco concede al gruppo il lunedì di riposo

La Roma è tornata in campo al "Fulvio Bernardini" per una seduta del mattutino: obiettivo Torino, prima di campionato domenica prossima. Agli ordini del tecnico - che ha parlato con Monchi di ritorno da siviglia per l'affaire N'Zonzi - , la squadra ha iniziato, intorno alle 10.30, una seduta d'allenamento. Palestra e poi lavoro tattico in campo, con partitella finale.Come sabato, ancora non si sono visti in gruppo Luca e Lorenzo Pellegrini, che hanno svolto un lavoro differenziato. Torneranno a lavorare con la squadra solo nei prossimi giorni. Mentre tutti gli altri giallorossi (compreso Ünder che, dopo i fastidi alla spalla accusati nel match contro il Tottenham dell'ICC durante la tournée Usa, anche ieri ha lavorato in gruppo) sono a disposizione di Di Francesco. Concesso il lunedì di riposo. Appuntamento a Trigoria martedì mattina.

