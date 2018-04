Roma, Di Francesco: «Dopo il Liverpool siamo impauriti, adesso serve coraggio»

di Gianluca Lengua

Impossibile non pensare al Liverpool, anche se domani arriverà all’Olimpico il Chievo. La partita contro i Reds di mercoledì prossimo è al centro dei pensieri del tecnico che sta provando a restituire nuove energie mentali alla squadra: «Siamo un po’ smarriti e impauriti, cosa che non deve accadere perché siamo in una semifinale di Champions League e dobbiamo essere più spigliati e coraggiosi, anche nel fare determinati duelli». Ecco le parole di Di Francesco in conferenza stampa.



Disordini Liverpool. «Condanno ogni forma di violenza, la squadra ed io siamo vicini a Sean e alla sua famiglia. Mi auguro di vero cuore che la partita di ritorno sia una festa. Magari con un grande risultato, ma che sia una festa di gioia e di sport».



Liverpool-Roma. «La squadra è dispiaciuta perché si aspettava un risultato differente. Dovevamo restare in partita per più tempo, ma non è andata così. Adesso c’è il Chievo e i ragazzi devono avere il desiderio di volersi rifare della gara persa».



Il Chievo. «È un avversario abituato a lottare per la salvezza, sono esperti. Noi, però, dobbiamo vincere, sapendo di aver sofferto anche in passato con squadre che si chiudono. Dobbiamo cercare di segnare il prima possibile, essendo più incisivi sotto porta».



La partita ad Anfield. «Abbiamo fatto molto bene i primi 25 minuti, ma al primo contropiede preso da Mané ci siamo abbassati andando in difficoltà. Siamo stati poco determinati in alcuni momenti. Il Liverpool ci è stato superiore fisicamente. Per competere a certi livelli dobbiamo riportare i nostri livelli di corsa e cattiveria agonistica alla gara col Barcellona. Siamo un po’ smarriti e impauriti, cosa che non deve accadere perché siamo in una semifinale di Champions League e dobbiamo essere più spigliati e coraggiosi, anche nel fare determinati duelli».



Turnover con il Chievo. «Saranno fuori Strootman e Perotti. Diego probabilmente out per un paio di settimane. Kevin ha preso un colpo al costato, domani non ci sarà, non si allena ora con la squadra e spero di averlo mercoledì. Sul turnover vedrò oggi in base alle condizioni generali, ma sicuramente dei cambi ci saranno col Chievo».



Schick. «È pronto a giocare nel 4-3-3, poi valuterò se farlo giocare o meno. Ha caratteristiche diverse dal 4-3-3 e quindi da parte sua ci vuole più sacrificio in fase difensiva. Potrebbe essere della partita».



Il modulo. «C’è stata una comunicazione errata all’inizio in cui Gonalons ha capito una cosa sbagliata Ho fatto delle scelte, le responsabilità sono mia, però, la differenza la fa sempre l’atteggiamento e la determinazione che metti in certe gare. Non puoi giocare contro il Liverpool e non avere la stessa cattiveria, ci devi mettere qualcosa in più. Inconsciamente ci siamo sciolti e impauriti nella parte centrale della gara».



Il cambio modulo all’Anfield. «C’è stata una comunicazione errata all’inizio, con Gonalons che aveva capito una cosa diversa, ma io avevo chiesto il 4-3-3. Ho fatto delle scelte e mi prendo le responsabilità. Conta, però, sempre l’atteggiamento e la cattiveria agonistica, non puoi giocare contro il Liverpool senza avere la loro stessa cattiveria. Poi loro possono prevalere, ma poi ci siamo un po’ sciolti».



Rimonta. «Chi non ci crede può stare a casa. Poi non ne voglio nemmeno parlare perché mi arrabbio. Mi sembra assurdo non giocare una partita di ritorno con 70 mila persone allo stadio. Non so se ho fatto le scelte giuste, bisogna portare avanti con dignità quello che abbiamo fatto insieme, credo in questa squadra ed il desiderio di essere accompagnato da tutto l’ambiente. Prima il Chievo, poi il Liverpool, ma per qualsiasi cosa prendetevela con me, facciamo lavorare la squadra per fare qualcosa di importante».



La partita più importante. «Ci avete detto bravi perché abbiamo pensato al Barcellona. La capacità di trattare allo stesso modo è la crescita della mentalità. Dobbiamo trattare il Chievo come se giocassimo una semifinale, non possiamo sbagliare visto che poi rimediare è sempre più difficile».



Motivazioni. «Stiamo parlando troppo del Liverpool, ma era inevitabile. Io parlo di determinazione nei duelli individuali, loro sono stati più bravi. Deve scattare un aspetto mentale, a volte abbiamo dimostrato di averlo e va ritrovato».



Silva e Peres. «Serviranno entrambi, Silva è in grande crescita e a Ferrara ha fatto una partita di intelligenza. È riuscito a fare il suo ed è un giocatore affidabile. Entrambi potrebbero essere della partita».



Risposta a Ferdinand e Keane. « Non so che lavora faccia Roy Keane, probabilmente ha interesse a dire certe cose. Lo hanno detto anche in Italia e prima del Barcellona. Il livello si è alzato, Salah ha fatto la differenza, nel ritorno mi auguro che sia uno dei miei a fare la differenza».



Le difficoltà in campionato. «Quando su due competizioni arrivi in fondo bene e sull’altra no è normale. Lo dimostra anche il Napoli, mentre la Juventus è più abituata a competere su più competizioni. Abbiamo fatto qualcosa di inaspettato in Champions, c’è ancora tanto da dire. A fine campionato entreremo nelle conclusioni dell’annata della Roma»,



