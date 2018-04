Roma, Di Francesco: «Contro la Lazio voglio la stessa cattiveria vista con il Barcellona»

di Gianluca Lengua

«Ben venga una gara come quella contro la Lazio. Sono partite che si preparano da sole dal punto di vista motivazionale, mi aspetto in campo la stessa determinazione, cattiveria agonistica e la voglia di prevalere vista contro il Barcellona. È una partita dal valore doppio, per la qualificazione alla prossima Champions e la classifica in campionato oltre ad essere il derby. Il modulo? Noi abbiamo fatto il 3-4-2-1 nella partita contro i blaugrana. È stata una scelta ponderata che mi ha fatto capire che si può giocare anche in questo modo. Siamo arrivati ai quarti di finali giocando con il 4-3-3. È tutto inutile se non si gioca con determinazione, cattiveria e un atteggiamento corretto». Lo ha detto il tecnico della Roma Eusebio Di Francesco alla vigilia della partita contro la Lazio.

