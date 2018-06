Roma, Di Francesco: «Costruiremo una squadra competitiva per dare continuità al progetto»

di Gianluca Lengua

«I nuovi acquisti mi piacciono, l’auspicio è di continuare a crescere migliorando giorno dopo giorno senza sedersi sul passato». Eusebio Di Francesco, fresco di prolungamento contrattuale fino al 2020, segue il mercato di Monchi a distanza con la certezza che il ds sta costruendo una rosa pronta a lottare su tre fronti: «Ci sentiamo costantemente, sono arrivati dei ragazzi e sono molto contento. Il mercato ha dinamiche particolari, per quello parlare in maniera definitiva non è possibile, ma vogliamo fare una squadra competitiva sotto tutti i punti di vista», ha detto il tecnico in un’intervista a Roma Tv. Eusebio è chiamato a superarsi, dopo la semifinale di Champions League agguantata la scorsa stagione, l’obiettivo della prossima stagione è lo scudetto: «È stato un anno straordinario sotto tanti punti di vista anche se restano i rimpianti. Aver perso la finale di Champions è un peccato, avevamo le potenzialità per arrivarci, ma è stata una Champions di alto livello. In campionato vogliamo fare molto meglio». Di Francesco ha scelto Trigoria per la prima parte del ritiro estivo (7-22 luglio), prima della partenza per gli Stati Uniti dove si svolgerà la tradizionale tournée (22 luglio-8 agosto): «Col fatto che andremo fuori volevamo dare maggior compattezza, avendo tutti gli strumenti a disposizione. Ci sarà più caldo, ma abbiamo valutato i pro e i contro. Mi auguro ci siano le possibilità per le basi tecniche, motivazionali e di senso di appartenenza per il futuro».

