Roma, Di Francesco: «Crediamoci, si può ribaltare»

«Ben venga questa reazione perché così diamo senso alla partita di ritorno. Ci dobbiamo credere, nel calcio tutto può accadere: sarà una partita diversa da quella con il Barcellona, ma il desiderio di volerla ribaltare c'è». Eusebio Di Francesco guarda alla gara di ritorno con qualche speranza nonostante il 5-2 subito dalla Roma a Liverpool. «Abbiamo perso i duelli difensivi - ha detto il tecnico giallorosso a Premium - e poi si perde la testa e la capacità di rimanere in gara. Ma dobbiamo crederci».



«Non paragoniamo sempre le partite con quella col Barcellona che era un'altra sfida. Siamo partiti molto bene, poi è ovvio che, perdendo i duelli individuali, abbiamo perso un pò la testa e la capacità di restare in gara - ha sottolineato Di Francesco -. Abbiamo preparato alcune cose che poi si sono rivelate il contrario e siamo andati in difficoltà. L'equilibrio l'abbiamo avuto, altrimenti avremmo sofferto anche i primi 20'. Però se sbagli tanto, se perdi i duelli individuali, se sbagli molte scelte anche nei passaggi semplici poi tutto il resto non conta». Sui cambi e il conseguente adeguamento del modulo il tecnico della Roma sottolinea che «è normale che mettendo dei giocatori più lucidi abbiamo reagito. Ben vengano i due gol finali che danno un senso al ritorno: dobbiamo crederci e avere lo stesso atteggiamento avuto nel finale di questa sera. Avevamo preparato la gara in un modo, ci sta perdere i duelli contro questo Liverpool che in alcuni casi ha dimostrato di essere più bravo di noi: abbiamo avuto poca fisicità. Quante possibilità ci sono di rimontare lo svantaggio? Bisogna crederci, nel calcio nulla è impossibile e l'abbiamo già dimostrato in passato, anche se non sarà facile. Ma lo spirito e il desiderio di poterla ribaltare c'è altrimenti non dovremmo neanche giocare queste sfide. Non mi piace fare processi, non abbiamo avuto un buon impatto ma dobbiamo crederci fino alla fine. In Champions si possono anche prendere delle sberle del genere, ci siamo troppo disuniti e non siamo stati in partita per troppo tempo. Mi auguro di vedere la squadra con un'altra determinazione al ritorno. Perdere i duelli individuali vuol dire perdere la partita. Il livello è molto alto, ci siamo giocati una semifinale di Champions. Non voglio parlare solo della difesa, tutti hanno perso dei duelli e sbagliato molto: abbiamo trasformato delle letture di gara facili, in letture difficili».

