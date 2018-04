Roma, Di Francesco: «Giocheremo alla pari con il Liverpool per poter competere»

di Gianluca Lengua

«Il Liverpool ha la possibilità di giocare in casa, ma noi avremo la forza di giocare insieme con loro. Sarà fondamentale essere più squadra, sappiamo che giochiamo con una squadra diversa rispetto il Barcellona per ritmo e intensità, noi dobbiamo essere al loro pari per competere in questa partita». Lo ha detto il tecnico della Roma Di Francesco alla vigilia della semifinale di Champions League contro il Liverpool.

