Roma, Di Francesco: «Il rigore di Dzeko? A loro non servono aiuti». Valverde: «Non è finita»

«Il rigore non fischiato a Dzeko? Già sono bravi di loro e non hanno bisogno di aiuti. Questa sera sono stati aiutati sia dall'arbitro che da noi». È un Eusebio Di Francesco polemico quello che, intervistato da Premium Sport, commenta la sconfitta della sua Roma a Barcellona. «Abbiamo fatto una grande gara sotto il profilo della voglia - continua il tecnico -, della personalità e della fame. Non posso dire niente ai ragazzi, eravamo sotto 3-0 e neanche me n'ero accorto. Dobbiamo però migliorare alcuni aspetti, abbiamo sbagliato tanto, abbiamo commesso delle ingenuità ma siamo anche stati sfortunati». Per Di Francesco «questo risultato è troppo penalizzante. Peccato, ma abbiamo onorato al meglio la gara. Dovevamo essere più lucidi in alcune circostanze e più cinici sotto porta perché poi il Barcellona non ti perdona. Non abbiamo concesso il loro palleggio continuo e paradossalmente abbiamo preso gol in situazioni differenti, quello che mi dispiace è che potevamo concretizzare meglio. Quando crei così tanto contro il Barca bisogna fare gol». All'allenatore della Roma preme fare una precisazione: «si parla sempre del nostro portiere che è molto bravo ma non si parla di Ter Stegen che oggi ha parato tutto: è la dimostrazione che una grande squadra deve avere un grande portiere».



«Ancora manca tanto per passare. Il 4-1 è un buon risultato, ma il discorso qualificazione non è chiuso». Così l'allenatore del Barcellona Ernesto Valverde nel dopo partita della sfida di Champions con la Roma. Ma è vero che la squadra di casa, come dicono giocatori e tecnico giallorossi, sia stata favorita dal'arbitro? «Anche nell'area di rigore della Roma ho visto dei rigori a favore nostro - risponde Valverde -. Ognuno la vede a modo suo. Io i rigori degli altri non li vedo mai». Sulla partita il tecnico spagnolo dice anche che «la parata di Ter Stegen su Defrel è stata difficile, è stata un'opportunità molto chiara per loro, ma lui ha parato tutto. Busquets? Mi ha chiesto il cambio, ha giocato con le infiltrazioni. Se non ti avvicini all'obiettivo non ottieni gol nel tuo obiettivo. La Roma è una buona squadra, è stato difficile per noi superare la prima linea di pressione, la partita era viva».



