Roma, Di Francesco: «La Juventus è un esempio da seguire»

di Redazione Sport

«La Juve ha mentalità e solidità, una società che è sempre la stessa e sa gestire benissimo le situazioni, lavando i panni sporchi in casa. Sono un esempio anche per unità di intenti e di gruppo, anche su falli minimi entravano tutti a protestare. Sono uniti e un esempio per tutti, ci tengono all'obiettivo e danno tutto». Nel dopo-partita del match dell'Olimpico, il tecnico della Roma Eusebio Di Francesco, intervistato da Sky, parla dei rivali che hanno appena conquistato il settimo scudetto consecutivo, mettendone in evidenza i pregi fuori e dentro il campo. «Abbiamo giocato contro una squadra di grande mentalità, stiamo crescendo - dice ancora Di Francesco -. Quest'anno è mancata continuità per lottare a certi livelli, ma in molti erano giovani. Peccato per l'espulsione di Nainggolan, potevamo essere più aggressivi nel finale ma la Juve quando vuole addormentare la gara lo fa, perché è difficile andarli a prendere quando gestiscono palla». Secondo l'allenatore della Roma, «c'è stata una crescita delle squadre italiane in Europa, ma in generale si giocano fino alla fine anche partite che sembravano scontate. Mi piace, come l'introduzione delle seconde squadre. Bisogna approcciare a queste cose e prenderle, mettendoci i nostri concetti. Questa spregiudicatezza e voglia di fare la partita è basilare, dobbiamo crescere a Trigoria dando mentalità e regole precise, non pensando che i più bravi si adagino e gli altri stanno a guardare. La Juve fa così, noi ci stiamo provando con risultati altalenanti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA