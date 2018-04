Roma, Di Francesco: «Mancano 5 partite determinanti. Out Kolarov, torna Perotti»

di Gianluca Lengua

«Saranno cinque partite di campionato fondamentali, non bisogna sbagliare le prime. Bisogna metterci attenzione, il Sassuolo è lontana per definirla ultima spiaggia. La Lazio ha dimostrato di avere carattere, lo stesso vale per l’Inter che è in crescita. Sarà un bel finale per la lotta Champions. Perotti è pronto, non so se partirà dall’inizio. L’unico che non sarà convocato è Kolarov che ha qualche affaticamento muscolare, è in vantaggio Silva sulla fascia sinistra. Dzeko? Sceglierò oggi o domani segiocherà». Sono le parole del tecnico della Roma Di Francesco alla vigilia della partita contro la Spal.

