Roma, Di Francesco: «Meritavamo noi, ma tutti gli episodi contro»

Un'altra sconfitta, pesante come quella del Camp Nou. Stavolta la Roma china la testa davanti alla Fiorentina che passa per 2-0 all'Olimpico grazie alle reti di Benassi e Simeone e centra così la sesta vittoria consecutiva (unico precedente nella Serie A 1959-60). Per i giallorossi - alla sesta sconfitta interna in campionato, settima se si conta anche il ko col Torino in Coppa Italia - non poteva esserci modo peggiore di arrivare al ritorno dei quarti di Champions League col Barcellona e al successivo derby con la Lazio che somiglia sempre più a uno spareggio per conquistare la qualificazione all'Europa che conta. Visibilmente amareggiato per la sconfitta Eusebio Di Francesco. «Quando crei così tanto, e poi con tre tiri prendi due gol, vuol dire avere grossi demeriti. Non siamo stati cattivi, non siamo stati concreti. È un momento in cui le cose non vanno benissimo ma non gira per demerito nostro: non facciamo gol - sottolinea il tecnico della Roma -. Parliamo del risultato, è vero che la Roma ha perso, ma se devo fare delle valutazioni tecnico-tattiche la mia squadra avrebbe meritato di più. Merito alla Fiorentina che ha vinto, pazienza, ci prendiamo questa sconfitta, è un 2-0 bugiardo ma dobbiamo stare zitti. Ce ne torniamo a casa pensando al Barcellona».



Quando ci sarà da ribaltare il 4-1 subito in Spagna. «La squadra deve credere di poter fare qualcosa di importante. Se giochiamo come oggi però non andiamo da nessuna parte» ammette Di Francesco, soffermandosi anche sul gap dalla Juve: «In questi anni la Roma si è avvicinata, ma non è mai stata alla pari. Qualcosa manca a livello di uomini e di qualità generale di squadra, ma prima di tutto noi dobbiamo migliorare sotto l'aspetto della mentalità». E qui Di Francesco tira le orecchie al proprio gruppo: «La crescita nasce dall'attenzione e dalla determinazione che si devono avere tutti i giorni, e ieri per questo motivo mi sono arrabbiato con alcuni ragazzi in allenamento».

