Roma, Di Francesco: «Lo società mi ha assicurato che Alisson resterà»

Ultima fatica della Roma prima dello sciogliete le righe, Eusebio Di Francesco domani incontrerà il Sassuolo, sua ex squadra, per una partita che vale il terzo posto. Tanti i dubbi di mercato, ma il tecnico assicura: «Sono convinto di quello che mi è stato detto, cioè che Alisson resterà alla Roma e continuerà il suo percorso di crescita con la squadra». Queste le parole dell’allenatore in conferenza stampa.



Obiettivo terzo posto. «È fondamentale approcciare bene tutte le partite con mentalità e voglia di crescere. C’è in ballo il terzo posto contro una squadra in salute, ha perso solo una volta nelle ultime dieci partite. Conosco bene i ragazzi che sono dall’altra parte, saranno molto concentrati come i miei che devono avere il desiderio di giocare un match importante».



Il ritorno al Mapei. «Al pensiero sono felice di vedere i ragazzi con cui ho condiviso tante storie importanti. Ci sono state tante emozioni, è un ambiente familiare unico per poter crescere. Umanamente ho lasciato grandi insegnamenti, ma nello stesso tempo ne ho ricevuti».



Alisson. «Sono sereno perché abbiamo sia Monchi che De Sanctis che possono sostituirlo alla grande. A parte gli scherzi, nel calcio non c’è mai nulla di definitivo, ma sono convinto di quello che mi è stato detto, cioè che resterà alla Roma e continuerà il suo percorso di crescita con la squadra».



Infortuni. «Alisson non partirà, giocherà Skorupski. Under sarà convocato anche seoggi non si è allenato, domani mattina farà il provino anche se abbiamo tante alternative davanti. Anche Fazio è in dubbio»·



Il dato più importante della stagione. «La consapevolezza. Il fatto di aver riavvicinato la gente, il desiderio di appartenere a qualcosa. Deve essere un punto di partenza, negli atteggiamenti e modi di fare. Dobbiamo avere massima attenzione in sede di mercato e in quello che faremo. La bellezza di aver rivisto entusiasmo è una partenza importante».



Politano e Berardi. «Non voglio parlare di giocatori che non sono della Roma, non vi do titoli. Sono affezionato anche ad altri giocatori di Sassuolo: Magnanelli lo porterei ovunque per mentalità e dedizione. Politano e Berardi, specialmente Domenico, sono due a cui sono molto legato».



Voto alla stagione. «I voti non mi interessano, voglio dare un giudizio generale. In Champions abbiamo fatto cose straordinarie, da parte mia c’è stato sempre il desiderio di fare qualcosa in più. In campionato mi dispiace avere il distacco con la squadre davanti, avremmo potuto fare molto meglio dal punto di vista dei punti e dei gol. È stato comunque un campionato positivo perché abbiamo raggiunto l’obiettivo Champions».



La delusione più grande della stagione. «Il pregiudizio generale. Non mi piace e mi infastidisce nei confronti di tutti e nei miei, e riguarda la parte iniziale della stagione. Per quanto riguarda il campo, a fine dicembre egennaio non mi aspettavo certe difficoltà che hanno compromesso il campionato. Per il resto ci sono tante cose positive».



Lazio-Inter. «Ad oggi è avvantaggiata la Lazio, il risultato non mi interessa».



Coric e Marcano. «Non parlo di giocatori che non sono della Roma. Nel momento in cui ci saranno calciatori che saranno acquistati



ne parlerò a livello tecnico. Sul mercato stiamo lavorando in simbiosi, mentre in precedenza eravamo concentrati sul raggiungere l’obiettivo di Champions, una volta fatto abbiamo iniziato a parlarne. Voi siete ben informati e ne sapete più di me».



Anzalone. «Chiudo la conferenza facendo le condoglianze all’ex presidente Anzalone, aveva delle qualità umane grandissime».



