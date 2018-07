Roma, l'arma segreta di Di Francesco è la continuità

di Ugo Trani

Lo scambio o comunque l’album delle figurine piace ai bambini. Non da oggi. D’estate anche ai più grandi, trascinati dal carrozzone del mercato. Di Francesco, invece, va sul concreto. E, subito attento alla valutazione personalizzata dei 10 nuovi acquisti, guarda al suo gruppo storico. Perché la Roma che verrà non va pesata per i colpi a ripetizione di Monchi, ma per i giocatori che hanno permesso al club giallorosso di arrivare fino alla semifinale di Champions. Numericamente sono più loro dei rinforzi. E, in attesa che sboccino i giovani sbarcati a Trigoria, tocca a loro confermarsi e quindi dare garanzie all’allenatore. Perché lui e loro, dopo la stagione scorsa, sono una squadra. E insieme, con un anno di lavoro alle spalle, possono solo far meglio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO