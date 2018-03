Roma, Di Francesco: «Non sento le pressioni per il Barcellona, ora c'è il Bologna»

di Gianluca Lengua

È difficile indirizzare tutte le attenzioni al Bologna quando quattro giorni dopo c’è da giocare la partita più importante della stagione contro il Barcellona. Eusebio Di Francesco continua nella sua lotta nel sottolineare l’importanza del match di domani al Dall’Ara: «Voi sentite tanto questa partita, io non la sento. C’è il Bologna e non lo dico perché sono l’allenatore. È importante tenere la nostra posizione in classifica, loro cercheranno di fare del loro meglio, ma la nostra testa deve stare sul Bologna». Pellegrini non sarà convocato, Under è alle prese con un problema muscolare e rischia la panchina. Ecco le parole del tecnico in conferenza stampa.



Il ritorno dalle nazionali. «Sono rientrati quasi tutti in ottime condizioni. Pellegrini non sarà della partita contro il Bologna ma siamo ottimisti per il Barcellona. Lo valuteremo nei prossimi giorni. Ho avuto qualche problema con Under che ha riportato un guaio muscolare, stiamo valutando se convocarlo o meno domani, non so se sarà utilizzato per il Bologna».



Aspetto fisico e mentale. «La valutazione più importante che devo fare è che ci sono giocatori che sono stati utilizzati poco o niente, altri che hanno giocato 90’. Devo fare valutazioni per queste gare ravvicinate».



Dzeko e Schick. «Entrambi sono al 50%, o gioca uno o l’altro. Ho visto delle cose in allenamento, questa sera farò altre valutazioni».



El Sahaarawy. «Perotti, El Shaarawy e Gerson si giocano il posto, il più sicuro è El Shaarawy. Defrel che è tornato a disposizione ha meno allenamenti nelle gambe e difficilmente giocherà».



Il Barcellona. «Voi lo sentite tanto, io nulla. C’è il Bologna e non lo dico perché sono l’allenatore. È importante tenere la nostra posizione in classifica, loro cercheranno di fare del loro meglio, ma la nostra testa deve stare sul Bologna».



Schick in nazionale. «Avrei preferito averlo qui, ma l’aspetto mentale fa la differenza. Trovare il gol può dare una carica importante. Se domani dovesse scendere in campo, mi auguro possa dimostrare che è tornato con grande carica».



Schick-Dzeko. «Non posso dire altro. Abbiamo in dieci giorni quattro gare importantissime, da qualche parte dovrò muovere. È impensabile che non debba cambiare, ci sarà turnover. Lo farò, ma per quanto riguarda la gara di domanifarò il giusto, non esagererò. Stabilire chi gioca oggi, col Barcellona e con la Fiorentina è impossibile. I problemi sono dietro l’angolo, vedi Under che può condizionare le scelte di Bologna e quelle successive».



Derby in famiglia. «Luca che è il più piccolo che vive a Roma tutti i giorni sarà più tifoso mio. Tutto il resto della famiglia è per mio figlio. Lui è cresciuto tanto, non sta facendo benissimo in questo periodo, ha fatto un percorso importante deve ancora migliorare e crescere per fare quello che ha fatto il papà. Mi auguro che possa farlo perché ha le qualità per riuscirci».



Kolarov. «C’è più possibilità che possa giocare piuttosto che resti in panchina».



Il momento negativo. «Ci dobbiamo ragionare, qualcosa bisogna farla per non far calare la squadra fisicamente e mentalmente. Dopo il girone di Champions qualcosa l’abbiamo mollata, questo ci deve servire da lezione. In quel periodo non siamo stati bravi a portare a casa i risultati».

