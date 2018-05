Roma, Di Francesco prova gli 11 anti-Liverpool: dubbio El Shaarawy, Strootman ko

di Gianluca Lengua

Eusebio Di Francesco ha confermato che la formazione che schiererà domani contro il Liverpool nella semifinale di Champions League non sarà scontata. Al netto degli infortunati Strootman (contusione al costato, oggi allenamento individuale) e Perotti (distorsione alla caviglia), il tecnico potrebbe effettuare ulteriori cambi a partire dal centrocampo: se Eusebio volesse avere più corsa e usare un centrocampista in più, alzerà Nainggolan in attacco, oppure potrebbe posizionare Gerson davanti. Questo gli permetterà di avere un reparto più folto sacrificando El Shaarawy e affidando la rimonta alla coppia Dzeko-Schick. L’alternativa è tornare al 4-3-3 con la linea difensiva composta da Florenzi, Manolas, Fazio e Kolarov; a centrocampo Lorenzo Pellegrini, De Rossi e Nainggolan; in attacco Schick, Dzeko ed El Shaarawy.

© RIPRODUZIONE RISERVATA