Roma, Di Francesco: «Con Ronaldo alla Juve sarà un campionato più bello»

di Gianluca Lengua

«Ronaldo alla Juve? Sarà un campionato più bello». Eusebio Di Francesco si presenta a Villa Stuart per le visite mediche della Roma che comincerà il ritiro domenica 8. Bagno di folla per il tecnico giallorosso che tra un selfie e l’altro ha commentato la notizie che in queste ore sta infiammando la Serie A: «Se Cristiano Ronaldo dovesse andare alla Juventus allora il campionato italiano sarà ancora più bello». Intanto la Roma prova a ribattere cercando di intavolare una trattativa per Mertens che appare, per il momento, molto complicata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA