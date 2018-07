Roma, Di Francesco: «Sappiamo cosa fare sul mercato. Malcom? Guardiamo avanti»

di Gianluca Lengua

Eusebio Di Francesco si aspettava l’arrivo di Malcom a San Diego, ma il Barcellona è entrato a gamba tesa nella trattativa alzando l’offerta: «Penseremo ad altri calciatori, guardiamo avanti». Ecco le parole del tecnico della Roma alla vigilia della prima partita di International Champions Cup contro il Tottenham.



Giudizio su Olsen e caso Malcom. «Ci sono tanti altri giocatori in giro, non è andata come voleva Monchi. Ora non mi interessa, pensiamo ad altri calciatori. I portieri? Vogliamo adattarli al nostro gioco, ci aiuta Savorani».



L’adattamento dei nuovi. «Ci vuole tempo, Pastore mi piace soprattutto per il suo approccio fisico. I dati dicono che sia in crescita. Marcano è quello che si è adattato meglio, mi è piaciuto molto».



Karsdorp. «Non sarà disponibile domani, ma ha bisogno di continuità sperando non ci siano intoppi come quello di ieri».



Cosa manca alla Roma per essere competitiva. «Rispetto ad un anno fa siamo in una situazione differente. Siamo vigili sul mercato, abbiamo ottimi giocatori, ma se si potrà fare qualcosa la faremo. Preferisco non dirvi nulla, sappiamo cosa fare e ci muoveremo secondo ciò che riterremo opportuno. Le partite saranno indicative per capire le scelte che dobbiamo fare.



San Diego. «Non abbiamo questa possibilità adesso, quando avremo un giorno libero nel approfitteremo perché ci sembra davvero una bella città».



Tornare a 10 giorni dall’inizio del campionato. «Non avremo lo stesso programma dello scorso anno anche perché abbiamo avuto subito tutti i nuovi. L’integrazione è importante, averli avuti in una condizione migliore ci permette di spingere di più e arrivare al campionato in crescita. Mettere minuti nelle gambe sarà importante».



Pretendere di più dalla squadra. «È cresciuto il rapporto e la conoscenza tra di noi. Io credo che tutti possano fare meglio, non voglio che tutti si accontentino dell’allenamento e Kevin è uno di questi. È l’atteggiamento giusto per far vedere qualcosa di importante, in campo non si scherza e non si ride, fuori si può fare. Cresce la nostra conoscenza e durante tutti gli allenamenti e ogni cosa che facciamo è un modo per migliorare».



Il Mondiale. «Ho fatto il tifo per la Croazia perché era la squadra nuova e fresca. Peccato non abbia vinto, ma la Francia ha dimostrato di avere tanti talenti giovani».



Ronaldo e Ancelotti. «Ben venga questo ritorno di Ancelotti, oltre a essere un ottimo tecnico è anche una persona per bene. Sono felice di averlo ritrovato nel campionato italiano».



San Diego città per il calcio. «Me lo dovete dire voi se San Diego è adatta per il calcio l’ho vissuta troppo poco. Mi auguro di poter portare spettacolo e far divertire la gente».

