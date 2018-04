Di Francesco: «Schick giocatore in crescita. Vietato pensare al Liverpool»

di Gianluca Lengua

«Bisogna pensare al Genoa e non al Liverpool, è una partita delicata. Una squadra che ha subito pochissimi gol da quando è arrivato Ballardini. È una formazione quadrata, pronta a partire in contropiede. Cambierò qualcosa a livello di uomini, metterò gente fresca con forze nuove per cercare di prevalere contro di loro. Schick è un giocatore in grande crescita, ci farà vedere quello che è. Gli manca solo una cosa: il gol». Lo ha detto il tecnico della Roma Eusebio Di Francesco alla vigilia della partita contro il Genoa.

