Roma, Di Francesco: «Senza la cattiveria il sistema di gioco va a farsi friggere»

di Gianluca Lengua

«Parlare di numeri piace a tutti, io voglio dire che il sistema gioco va a farsi friggere quando i giocatori non ci mettono cattiveria, attenzione massima e applicazione. Ogni numero diventa relativo se non si gioca con queste caratteristiche. Se domani Romagnoli perdesse tanti duelli su Dzeko, come successo a Manolas con Zapata, secondo voi che indirizzo prenderà la gara? Sarà importante non perdere i duelli. Strootman? Io nella Roma voglio giocatori che hanno il desiderio di vestire questa maglia, Kevin fino l'ultima giornata lo aveva. Nel momento in cui un giocatore chiede di cambiare io non trattengo nessuno». Lo ha detto Eusebio Di Francesco alla vigilia della partita contro l'Atalanta.

