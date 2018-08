Roma, Di Francesco si frattura la mano dopo il pugno alla panchina: intervento in mattinata

di Gianluca Lengua

Ci mancava solo la frattura alla mano sinistra per Eusebio Di Francesco dopo il dispiacere per la pessima prestazione di ieri (almeno nel primo tempo) nella gara contro l’Atalanta. Il tecnico, durante la ripresa, ha sferrato un pugno con tutta la forza sulla parte laterale della panchina per esprimere il suo dissenso in seguito a un errore in campo, un gesto incontrollato e istintivo che ha avuto delle conseguenze: a fine partita l’allenatore si è presentato in sala stampa con un tutore e questa mattina è stato accompagnato alla clinica Villa Stuart per un intervento in anestesia al quinto metacarpo della mano sinistra. Nulla di grave, Di Francesco sarà dimesso in giornata e dirigerà l’allenamento del pomeriggio.



FLORENZI OK

Tanta paura per Alessandro Florenzi poco prima della mezzora del secondo tempo, quando uno strano movimento del ginocchio sinistro (lo stesso operato due volte) lo ha costretto a chiedere il cambio. L’esterno non riusciva a correre e ha preferito rientrare negli spogliatoi, la diagnosi di un trauma distrattivo è stata conferemata questa mattina in seguito agli esami strumentali a cui si è sottoposto.

