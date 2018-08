Roma, Di Francesco: «Trattativa in corso per Strootman, valuterò se convocarlo»

di Gianluca Lengua

Alla vigilia della partita contro l’Atalanta, l’argomento che tiene banco in conferenza stampa a Trigoria è la possibile cessione di Strootman al Marsiglia. Di Francesco ammette l’esistenza della trattativa e chiarisce: «Oggi lo vedrò e valuterò se convocarlo o meno. Le scelte vanno fatte insieme e condivise da tutti. Io faccio l’allenatore e in questo momento viene prima la Roma. Qui ci sono tanti centrocampisti e ognuno farà le proprie valutazioni». Ecco le dichiarazioni del tecnico:



La 200esima panchina. «Se non l’aveste scritto voi non lo avrei mai saputo. È un bel traguardo e cerchiamo sempre di migliorare. Al di là delle 200 panchine è importante che possa vincere la Roma».



Gli errori fatti in passato con l’Atalanta. «È una partita di più di 7 mesi fa, l’Atalanta sa quello che vuole, ha fatto bene in Europa League, ha fatto già 6 partite importanti rispetto a noi, ha giocato contro il Copenaghen, sanno quello che vogliono e hanno un buon allenatore».



Strootman. «C’è una trattativa in corso con il Marsiglia, è una valutazione che stanno facendo le parti. Oggi ci vedremo e valuteremo insieme il da farsi, anche per vedere la condizione psicologica del giocatore. Sapete come la penso, è successo anche con Dzeko in passato. Al di là della valutazione del giocatore sarà convocato, poi ovviamente capiremo con lui la scelta migliore».



L’opinione sulla partenza di Strootman. «Questo argomento non può essere più importante della partita di domani. Fin quando è stato con me è stato considerato un giocatore importante come tanti altri. Non parlo delle titolarità, questa è una scelta che va fatta insieme e il desiderio un po’ di tutti è quello di continuare questo percorso. Nella Roma abbiamo tanti centrocampisti e ognuno farà le proprie valutazioni: prima di tutto viene la forza della squadra più di quella del singolo».



Strootman sacrificabile dopo essere stato titolare a Torino. «Ho fatto una scelta contro il Torino di inserirlo tra i titolari, ma avrebbero meritato anche altri giocatori. Inoltre ci sono tante altre partite in cui avrei fatto altre scelte. Voglio far sentire tutti importanti, compreso Kevin. Poi però ci sono delle situazioni che vanno lette a 360° che vedono dentro il calciatore, la società e quello che penso io. Parlerò con Strootman oggi, al momento si sta parlando di qualcosa che non è definito. Non nascondo la trattativa perché è concreta. Alla fine le scelte vanno fatte insieme e condivise da tutti. Io faccio l’allenatore e in questo momento viene prima la Roma».



Kluivert. «È pronto per partire da titolare come lo è per partire a gara in corso. È un ragazzo che deve fare un percorso di crescita. Si sta adattando benissimo a questo calcio, a partire dagli allenamenti. È una pedina che posso sfruttare sia a partita iniziata che in corso: valuterò in questi due giorni».



Pastore alto a sinistra. «È una valutazione che sto facendo e non è una sorpresa: sappiamo che può giocare alto. Può essere una soluzione o in mezzo al campo o da esterno alto. Contro il Torino ha svariato più dietro le punte che da mezzala classica. Pastore ha qualità tecniche elevate, capacità di dribbling e assist, ma che abbiamo visto poco a Torino. Ci aspettiamo un Pastore che abbia maggiore qualità in quello che va a fare al di là del ruolo. Se su sette palloni ne sbaglia cinque cambia poco il ruolo, è più importante che riacquisti qualità e serenità».



I ruoli. «Una mezzala quando si trova tra le linee deve rompere il pallone o rifinire? Per avere qualità ci vogliano dei giocatori con i mezzi tecnici, Pastore e Coric sono questo tipo di giocatori. Rifinitori o trequartisti, quello che vorrei io e che dessimo più qualità a questa squadra per concretizzare meglio quello che facciamo. Zaniolo può fare la mezzala, e potrà fare quello che un tempo faceva Perrotta, sto cercando di mettere dentro giocatori che abbiano anche l’ultimo passaggio».



Il campionato della Roma. «Già il fatto di aver lavorato insieme lo scorso anno e avendo avuto la possibilità di aver potuto fare un ritiro continuo penso che permetta alla Roma di avere grandi margini di miglioramento. Prendo come esempio Pastore: contro il Torino è uno dei giocatori che fino al 75′ ha percorso più metri di tutti in campo e con qualità alta di velocità. A questo giocatore adesso manca la sua qualità migliore, ma sono convinto che la ritroverà il prima possibile».



Cristante. «Ha una grande condizione fisica, veniva da una squadra che si allenava ad alto ritmo, può ricoprire il ruolo di mezzala destra e sinistra, può anche giocare trequartista alla Perrotta. Sono contento di lui e domani sarà titolare».



Kluivert a destra. «È quello che si adatta meglio lì a destra fra tutti i miei giocatori. In questo momento è il giocatore che vedo come sostituto di Under».



