Roma, Di Francesco: «Vogliamo mantenere il terzo posto. Serve più continuità»

di Gianluca Lengua

«Dobbiamo lavorare per dare continuità ad un certo tipo di squadra e idea. La Juve ha vinto tantissimo ed ha l’abitudine a vincere. La Roma in questi anni è arrivata sempre terza o seconda. Non è che posso trovare la medicina giusta per eliminare il gap. Dobbiamo migliorare sotto tanti punti di vista e rinforzarci. Qualche passo in avanti lo abbiamo fatto, dobbiamo ribaltare le partite proprio come fa la Juve. Sarà una partita delicata. Abbiamo ancora un obiettivo importante e vogliamo mantenere il terzo posto». Lo ha detto il tecnico della Roma Eusebio Di Francesco alla vigilia della partita contro la Juventus.

© RIPRODUZIONE RISERVATA