Roma, domani arriva Pallotta: assisterà ai match con Chievo e Liverpool

di Gianluca Lengua

Domani alle 13 Jim Pallotta atterrerà a Roma per seguire il match contro il Chievo in programma alle 18, ma soprattutto quello contro il Liverpool di mercoledì prossimo. Dopo aver assistito alla rimonta con il Barcellona, il presidente giallorosso sarà vicino alla squadra anche nella semifinale di ritorno di Champions League. Amareggiato per quanto accaduto in Inghilterra, Pallotta ha preso contatti con la Uefa e le istituzioni per prevenire eventuali disordini che si potrebbero verificare con l’arrivo dei 5000 tifosi del Liverpool nella Capitale.

